Ricciardi: “Dimissioni? Se i miei consigli non sono utili mi faccio da parte” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Walter Ricciardi sulle Dimissioni: “sono considerazioni che lascio alla politica. Pronto ad un passo indietro se non sono utile”. ROMA – Dimissioni per Walter Ricciardi? In molti hanno chiesto un passo indietro del consigliere del ministro Speranza. “sono decisioni che lascio alla politica – il suo commento ai microfoni di RaiNews 24 e riportato dall‘AdnKronos – se posso essere utile al Paese con i miei consigli bene, altrimenti mi faccio da parte “. Ricciardi insiste: “Fare chiusura mirata” L’ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ribadisce la necessità di un lockdown: “C’è una situazione epidemiologica incompatibile con gli assembramenti. E’ di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Waltersulle: “considerazioni che lascio alla politica. Pronto ad un passo indietro se nonutile”. ROMA –per Walter? In molti hanno chiesto un passo indietro delere del ministro Speranza. “decisioni che lascio alla politica – il suo commento ai microfoni di RaiNews 24 e riportato dall‘AdnKronos – se posso essere utile al Paese con ibene, altrimenti mida“.insiste: “Fare chiusura mirata” L’ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ribadisce la necessità di un lockdown: “C’è una situazione epidemiologica incompatibile con gli assembramenti. E’ di ...

