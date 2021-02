Prima difficoltà per Draghi: la Lega contro il Cts per il caos sci (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Che la tempesta - la Prima di un governo tanto nuovo da dover ancora affrontare la prova della fiducia - stesse covando si era capito dal primo pomeriggio di domenica. "E' un anno che qualcuno ci dice 'state chiusi'. Speranza è appena stato riconfermato e io rispetto le scelte di Draghi, ma spero che a livello di squadra ci sia ascolto. Non ci sta che un consulente del ministero della Salute una mattina si alzi, e senza dire nulla a nessuno, dica che bisogna chiudere le scuole e le aziende", aveva detto Matteo Salvini. Il leader leghista aveva dato così il la alla giornata (e probabilmente anche ai prossimi giorni) destinata a infiammarsi non sulla conferma del lockdown nazionale caldeggiato dal consulente del ministero della Salute ma del nuovo stop alla ripresa della stagione sciistica. "Prima di terrorizzare tutti, ne parli ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Che la tempesta - ladi un governo tanto nuovo da dover ancora affrontare la prova della fiducia - stesse covando si era capito dal primo pomeriggio di domenica. "E' un anno che qualcuno ci dice 'state chiusi'. Speranza è appena stato riconfermato e io rispetto le scelte di, ma spero che a livello di squadra ci sia ascolto. Non ci sta che un consulente del ministero della Salute una mattina si alzi, e senza dire nulla a nessuno, dica che bisogna chiudere le scuole e le aziende", aveva detto Matteo Salvini. Il leader leghista aveva dato così il la alla giornata (e probabilmente anche ai prossimi giorni) destinata a infiammarsi non sulla conferma del lockdown nazionale caldeggiato dal consulente del ministero della Salute ma del nuovo stop alla ripresa della stagione sciistica. "di terrorizzare tutti, ne parli ...

