Matilde Brandi fa una dichiarazione shock negli studi di Barbara D’Urso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ospite a Domenica Live, Matilde Brandi ha raccontato ai microfoni di Barbara D’Urso la fine del suo amore con Marco Costantini. Matilde Brandi racconta la rottura con Marco Costantini La showgirl, eliminata tempo fa dalla casa del Grande Fratello VIP si è trovata a fare i conti con una triste realtà; una volta uscita dal reality, infatti, l’amore della sua vita ha deciso di lasciarla dopo ben 17 anni insieme. Matilde a fatica riesce a trattenere le emozioni, soprattutto quando svela che l’uomo l’ha lasciata attraverso un SMS; nonostante i disaccordi tra loro, di cui ha raccontato anche quando era all’interno della casa, la donna non si aspettava questo drammatico epilogo. “Lui non voleva che facessi il GF VIP…” Un grande amore, che resterà per ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ospite a Domenica Live,ha raccontato ai microfoni dila fine del suo amore con Marco Costantini.racconta la rottura con Marco Costantini La showgirl, eliminata tempo fa dalla casa del Grande Fratello VIP si è trovata a fare i conti con una triste realtà; una volta uscita dal reality, infatti, l’amore della sua vita ha deciso di lasciarla dopo ben 17 anni insieme.a fatica riesce a trattenere le emozioni, soprattutto quando svela che l’uomo l’ha lasciata attraverso un SMS; nonostante i disaccordi tra loro, di cui ha raccontato anche quando era all’interno della casa, la donna non si aspettava questo drammatico epilogo. “Lui non voleva che facessi il GF VIP…” Un grande amore, che resterà per ...

M_atil_de03 : RT @darveyfeels_: oggi nerissima perché ho realizzato che se solo le brasiliane avessero iniziato a vedere il GF dall’inizio non avremmo ma… - MichelleKimBovi : RT @darveyfeels_: oggi nerissima perché ho realizzato che se solo le brasiliane avessero iniziato a vedere il GF dall’inizio non avremmo ma… - gaiaprentiss : RT @darveyfeels_: oggi nerissima perché ho realizzato che se solo le brasiliane avessero iniziato a vedere il GF dall’inizio non avremmo ma… - Bebbe___ : RT @darveyfeels_: oggi nerissima perché ho realizzato che se solo le brasiliane avessero iniziato a vedere il GF dall’inizio non avremmo ma… - darveyfeels_ : oggi nerissima perché ho realizzato che se solo le brasiliane avessero iniziato a vedere il GF dall’inizio non avre… -