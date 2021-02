(Di domenica 14 febbraio 2021) E' morta una bimba di 10arrivata esanime al pronto soccorso di Siena . La piccola in arresto cardio - circolatorio è stata portata in emergenza, con ambulanza del 118, al pronto soccorso dell'...

bizcommunityit : Malore nella notte, muore bambina di 10 anni - qn_lanazione : Malore nella notte, muore bambina di 10 anni #Siena - cronacacaserta : Dramma questa mattina nella stazione di Aversa dove un uomo residente a Giugliano T.M. ha avuto un malore improvvis… - lucagrazzini : @malore_post @CrashNC88 @masolinismo Fallito? Tu che fai nella vita? Fenomeno - tusciaweb : Malore nella notte, muore a 34 anni Vitorchiano - Stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore nella

LA NAZIONE

Da quanto ricostruito, il 53enne stava partecipando a una ,sua veste di delegato sindacale interno, in collegamento con altri colleghi. Nulla lasciava presagire un finale così crudele. A un ...Da quanto ricostruito, il 53enne stava partecipando a una ,sua veste di delegato sindacale interno, in collegamento con altri colleghi. Nulla lasciava presagire un finale così crudele. A un ...Si è sentita male all'improvviso una bambina di 10 anni ed è morta in pochi minuti, mentre arrivava al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena. La piccola in arresto cardio-circolatorio è sta ...Infarto fulminante sul posto di lavoro. Non c’è stato nulla da fare per Gianluca Trapasso, 53 anni, residente con la moglie e i due figli al Lido di Venezia. La tragedia si ...