Cagliari | Di Francesco | ' Peccato perdere dopo una delle nostre gare migliori'

(Di domenica 14 febbraio 2021)- "Se il rigore ci fosse o meno mi interessa relativamente. A volte vengono fischiati frettolosamente come a noi contro il Mian , se devo essere sincero non è rigore" . Lo ha dichiarato ...

euright9 : #CagliariAtalanta L'allenatore Di Francesco rifiutò il #Milan perché non voleva farsi cacciare anche da una grande… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Di Francesco: 'Dobbiamo vincere contro il Torino, sarà uno scontro diretto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Di Francesco: 'Dobbiamo vincere contro il Torino, sarà uno scontro diretto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Di Francesco: 'Dobbiamo vincere contro il Torino, sarà uno scontro diretto' - napolimagazine : CAGLIARI - Di Francesco: 'Dobbiamo vincere contro il Torino, sarà uno scontro diretto' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco

Lo ha dichiarato Eusebio Di, allenatore del, ai microfoni di Sky dopo la gara con l' Atalanta : "Mi tengo una prestazione positiva e l'atteggiamento. Le nostre prestazioni nell'...Commenta per primo Eusebio Di, allenatore del, parla ai microfoni di Sky dopo il ko dei rossoblù contro l'Atalanta: 'Nell'ultimo periodo non portiamo a casa niente. Ci sono degli errori di ingenuità che abbiamo ...Rammarico e frustrazione in casa Cagliari. Dopo una prestazione notevole il gol di Muriel al 90° regala i tre punti all’Atalanta. Di Francesco, tecnico degli isolani, è intervenuto ai microfoni ...Cagliari-Atalanta | Di Francesco: “Siamo dispiaciuti per aver perso” - Cagliari-Atalanta | Di Francesco: “Siamo dispiaciuti per aver perso" ...