Principe William | tra i pregi anche l’outfit perfetto in ogni situazione

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo un sondaggio condotto dalla società di ricerche YouGov focalizzato su 15 membri più in vista della famiglia reale britannica, il Principe William è il più amato dagli inglesi. A dividere il podio con lui Her Majesty, posizionata per un soffio dietro al nipote (75% di preferenze per William, 73% per Elisabetta), e la consorte Kate Middleton, terza con il 67% di preferenze. Sono stati soprattutto i nati tra il 1981 e il 1996, la generazione millennial di cui fa parte lo stesso Duca di Cambridge, a consegnare a lui lo scettro di Royal più popolare.