Formazioni ufficiali Bologna Benevento: le scelte degli allenatori (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Bologna Benevento match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Benevento, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomyasu, Danilo, Souamoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic. Benevento (4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Depaolo; Hetemaj, Viola, Schiattarella; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi.

