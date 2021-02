Il Premio Tagete sbarca in tv su Teletruria

Ultime Notizie dalla rete : Premio Tagete

Arezzo Notizie

La Cerimonia di Premiazione del XXII, purtroppo annullata in Sala dei Grandi per l'emergenza sanitaria, ha trovato ospitalità presso l'emittente televisiva Teletruria . La comunicazione della classifica finale, non ...Oltre a questi volumi Feri è anche autore tra l'altro di «Arezzo città d'arte» vincitore del2015 per la sezione saggistica, e dello Zibaldone aretino.Arezzo, 11 febbraio 2021 - La Cerimonia di Premiazione del XXII Premio Tagete, purtroppo annullata in Sala dei Grandi per l’emergenza sanitaria, ha trovato ospitalità presso l’emittente televisiva Tel ...