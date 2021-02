Fra etichette, box e shopper creazioni di carta in gara per Fedrigoni Top Award (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dalle scatole da tè più raffinate alle confezioni per profumi, alle shopper bag d’alta moda; dalle etichette – piccole opere d’arte – per birre artigianali, vini e liquori pregiati, conserve gourmet, a preziosi cataloghi illustrati, calendari, libri d’arte, accessori coordinati per aziende. E’ questo il mondo di chi usa materiali Fedrigoni e da qui provengono i 17 progetti finalisti pronti all’ultimo confronto per aggiudicarsi, a Parigi in giugno, il Fedrigoni Top Award 2021. Brasile, Cina, Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca e Italia sono i Paesi che, secondo la giuria di esperti, hanno espresso le realizzazioni più interessanti e innovative, giunte alla fase conclusiva del contest internazionale che Fedrigoni organizza ormai da dodici edizioni per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dalle scatole da tè più raffinate alle confezioni per profumi, allebag d’alta moda; dalle– piccole opere d’arte – per birre artigianali, vini e liquori pregiati, conserve gourmet, a preziosi cataloghi illustrati, calendari, libri d’arte, accessori coordinati per aziende. E’ questo il mondo di chi usa materialie da qui provengono i 17 progetti finalisti pronti all’ultimo confronto per aggiudicarsi, a Parigi in giugno, ilTop2021. Brasile, Cina, Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca e Italia sono i Paesi che, secondo la giuria di esperti, hanno espresso le realizzazioni più interessanti e innovative, giunte alla fase conclusiva del contest internazionale cheorganizza ormai da dodici edizioni per ...

lorenzo_bitw : @____nur Bandcamp un po' viene utilizzato anche fra djs e producers, ma cmq si potrebbe fare molto di più, molte et… - gi_pavanello : RT @gi_pavanello: Fra tanti pagliacci della politica, con le etichette giornalistiche come 'sovranisti' et similia, l'unica discriminante s… - gi_pavanello : @fattoquotidiano @cappello_di Fra tanti pagliacci della politica, con le etichette giornalistiche come 'sovranisti'… - gi_pavanello : Fra tanti pagliacci della politica, con le etichette giornalistiche come 'sovranisti' et similia, l'unica discrimin… - simorugg : @OhhRenato @_Nad_ia @paromatta @depi_depi74 @Fa_fanculo @claudia_gln @Bukaniere @IoSonoColui @caoticadentro… -