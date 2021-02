Steam debutta finalmente in Cina in un momento storico per Valve e la nazione

(Di martedì 9 febbraio 2021) Inè finora vissuta in una sorta di strano limbo al limite del consentito: con la nuova versione dedicata, i giocatori cinesi possono essere sicuri di non incorrere in eventuali problemi con la legge. Come sappiamo, infatti, inl'utilizzo di internet è fortemente regolamentato e alcune attività considerate normali in Europa sono bandite. La versione internazionale dello Store è da molto tempo presente e disponibile in, con anche la possibilità di selezionare il mandarino come lingua principale: ma la fruibilità di molti contenuti è sempre stata a rischio. La versione pensata appositamente per ladà modo ae al publisher autoctono Perfect World di collaborare a un ambiente regolamentato per tutti gli utenti, potendo inoltre aprire dei server specifici ...

Dopo tre anni di sviluppo ecco che Everspace 2suin versione "Accesso Anticipato": giusto il tempo di rispolverare la tutina spaziale e rieccomi ai comandi per raccontarvi qualcosa di ...Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy già disponibile in Giappone dal tre dicembre scorso,oggi in Europa sui principali sistemi, Nintendo Switch , PC Windows (solo tramite) e formato PlayStation , sia per old - gen, PS4 , la versione da noi provata, che su PS5, grazie ad un ...L'attesa risposta di AMD a Nvidia DLSS nota come Super Resolution, insieme a un rinnovato funzionamento della funzionalità Radeon Boost, potrebbero essere tra le novità in arrivo con un aggiornamento ...Steam, la piattaforma di giochi per PC, è in continua crescita e batte nuovamente il record di utenti online contemporaneamente.