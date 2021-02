Sanremo 2021, Amadeus: "Contatti con Celentano e Benigni" (Di domenica 7 febbraio 2021) Arriva la prima sorpresa a Sanremo 2021 . E a svelarla è il conduttore del Festival: ''Abbiamo avuto Contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni , stiamo aspettando la loro risposta''. Così ha ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Arriva la prima sorpresa a. E a svelarla è il conduttore del Festival: ''Abbiamo avutocon Adrianoe Roberto, stiamo aspettando la loro risposta''. Così ha ...

Agenzia_Ansa : Amadeus: 'Contatti con Celentano e Benigni per Sanremo, stiamo aspettando la loro risposta' #ANSA - rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - Adnkronos : #Sanremo2021, Amadeus: 'Contatti con Celentano e Benigni' - traluscoefusco : RT @ferropausini: Meno male che tra un mese c'è Sanremo 2021 - TheItalianTimes : #Amadeus conferma che i due “mostri sacri” #Celentano e #Benigni sono stati contatti per partecipare al Festival di… -