Highlights e gol Atalanta-Torino 3-3: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli Highlights con le azioni salienti di Atalanta-Torino, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Termina 3-3 una pazza sfida al Gewiss Stadium di Bergamo con i padroni di casa avanti 3-0 e rimontati nel finale. Apre le marcature Ilicic, poi Gosens e Muriel calano il tris ma nel finale di prima frazione segnano Belotti e Bremer accorciando il gap a una sola rete. Il gol del 3-3 arriva nel secondo tempo con un colpo di testa di Bonazzoli. TABELLINO E PAGELLE Atalanta-Torino Bonazzoli, 3-3 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di-21. Termina 3-3 una pazza sfida al Gewiss Stadium di Bergamo con i padroni di casa avanti 3-0 e rimontati nel finale. Apre le marcature Ilicic, poi Gosens e Muriel calano il tris ma nel finale di prima frazione segnano Belotti e Bremer accorciando il gap a una sola rete. Il gol del 3-3 arriva nel secondo tempo con un colpo di testa di Bonazzoli. TABELLINO E PAGELLEBonazzoli, 3-3 SportFace.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Vi ricordate tutti i gol segnati dai nerazzurri contro le formazioni allenate da Filippo… - sportli26181512 : Cremonese-Pisa 2-1: Successo casalingo della Cremonese sul Pisa. Nella partita valida per la ventunesima giornata d… - sportli26181512 : Frosinone-Venezia 1-2: Preziosa vittoria per il Venezia. Nel match valido per la ventunesima giornata della Serie B… - sportli26181512 : Levante-Granada CF 2-2: Levante e Granada CF si dividono un punto a testa. Nel match valevole per la ventiduesima g… - sportli26181512 : Pescara-Reggina 0-2: Vittoria per il Reggina nel match valido per la ventunesima giornata della Serie B. Gli uomini… -