Draghi il premier più chiacchierato dei social senza social

Mentre si attende la fiducia al governo tecnico di Draghi, è iniziato il solito monito dei media che scavano nella vita dell'ex numero della BCE L'arrivo, inatteso o premeditato, di Mario Draghi al Colle ha generato un'onda di entusiasmo come non si vedeva da anni. Da quando Mario Draghi ha accettato il mandato conferitogli dal presidente Mattarella, la borsa è salita, lo spread è sceso, l'Europa e il mondo brindano entusiasti. L'arrivo dell'economista ha segnato contemporaneamente, però, un declino inesorabile della classe politica. Il consenso nei confronti di una persona con un così alto profilo vola veloce su tutte le piattaforme social, divenute – da anni – la pancia del paese. Fare un giro sui social significa attingere informazioni essenziali per scovare ...

