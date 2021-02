Buon compleanno Ronaldo | il fenomeno portoghese compie 36 anni

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tanti auguri dia Cristiano: iloggi36. L’attaccante della Juventus, che ha già messo a segno ventidue gol in ventitré apparizioni in questa stagione, spera di farsi un bel regalo già domani alle 18:00 contro la Roma. LEGGI ANCHE: Juventus, Marchisio pazzo per il centrocampista bianconero La capacità di gestione del proprio corpo rimane uno dei punti di forza delche sembra non risentire minimamente dell’avanzare dell’età anagrafica. Gli obiettivi di questa stagione sono chiari: Champions League e il record di gol della storia del calcio. CR7 è pronto a collezionare altri record. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.