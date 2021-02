Grande Fratello Vip, disgustoso incidente per Giulia Salemi: “Me l’ha fatta in piena faccia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) incidente decisamente disgustoso per Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer si trovava in giardino a chiacchierare con Maria teresa Ruta quando ad un certo punto è stata “bersagliata” da un piccione, che l’ha colpita proprio sul naso. “Noooo, mi ha cac*** addosso!”, ha urlato Giulia Salemi interrompendo il discorso della Ruta. “Che schifo, ragazzi”, ha aggiunto, scoppiando a ridere assieme alla compagna. E poi è scappata in bagno a lavarsi. Risate sui social, dove l’episodio non è passato affatto inosservato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021)decisamentepernella Casa delVip. L’influencer si trovava in giardino a chiacchierare con Maria teresa Ruta quando ad un certo punto è stata “bersagliata” da un piccione, checolpita proprio sul naso. “Noooo, mi ha cac*** addosso!”, ha urlatointerrompendo il discorso della Ruta. “Che schifo, ragazzi”, ha aggiunto, scoppiando a ridere assieme alla compagna. E poi è scappata in bagno a lavarsi. Risate sui social, dove l’episodio non è passato affatto inosservato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

