Governo, Battelli (M5S) “Prima di decidere ascolteremo Draghi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Nel confronto ci sono ancora delle divergenze, non c’è nulla da nascondere, ci siamo lasciati con la soluzione migliore: andare a sentire che cosa propone il presidente incaricato Draghi”. Lo ha detto il deputato M5S e presidente della commissione per le Politiche Ue, Sergio Battelli. ror/sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Nel confronto ci sono ancora delle divergenze, non c’è nulla da nascondere, ci siamo lasciati con la soluzione migliore: andare a sentire che cosa propone il presidente incaricato”. Lo ha detto il deputato M5S e presidente della commissione per le Politiche Ue, Sergio. ror/sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

fattoquotidiano : M5s, Battelli: “Si parla di un governo politico, non è il momento di spaccarsi” - CorriereCitta : Governo, Battelli (M5S) “Prima di decidere ascolteremo Draghi” - iMoliere : Dal minuto 3:30 in avanti. Dobbiamo lavorare molto sulla selezione in entrata. Nel @Mov5Stelle certe nullità non d… - La7tv : #lariachetira Sergio #Battelli (M5S): 'Vedremo cosa dirà #Draghi. Un governo totalmente tecnico per noi sarebbe mol… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: M5s, Battelli: “Si parla di un governo politico, non è il momento di spaccarsi” -