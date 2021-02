Governo Draghi, l'incognita M5S (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Occhi puntati su M5S e sulla linea che il movimento sceglierà su Mario Draghi , il nome che dovrebbe risolvere la crisi di Governo . Beppe Grillo, quando parlerà, "non smentirà" i vertici ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Occhi puntati su M5S e sulla linea che il movimento sceglierà su Mario, il nome che dovrebbe risolvere la crisi di. Beppe Grillo, quando parlerà, "non smentirà" i vertici ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - halisa11 : @nicmax25 Ti piace vincere facile, eh? Saranno i primi e gli unici, comprendendo anche disoccupati, precari, cassin… - Hellzapoppin80 : RT @GustavoMichele6: Ora, se nascerà un governo Draghi, potremo affrontare in modo efficace l'emergenza. Ma se nel frattempo non nascerà un… -