Mertens sta male con la caviglia, tornerà in Belgio per curarsi (Di sabato 30 gennaio 2021) Dries Mertens è un caso. Medico, ma sempre un caso è. Peraltro non è l'unico caso medico in casa Napoli. L'attaccante belga, 33 anni, fresco di rinnovo con il Napoli, si infortunò a Milano nella gara contro l'Inter. Era il 16 dicembre, quarantacinque giorni fa. Si fece male da solo nel tentativo di effettuare un cross. Infortunio serio. Il belga pianse dal dolore. Si è sempre genericamente parlato di generica distorsione per Mertens. Ma si tratta di qualcosa di più serio. Un infortunio che ha interessato un legamento della caviglia. In alcuni casi, si opta per l'intervento chirurgico. In questo caso il Napoli, così come in Belgio dove Mertens è andato a farsi curare, ha optato per una cura conservativa. Che però non ha dato i risultati sperati. Almeno non nei tempi desiderati dal

