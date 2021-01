Ronaldo e Georgina sulla neve in Val d’Aosta, ma uscire dalla Regione è vietato. Scoppia la polemica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ma le restrizioni anti Covid valgono proprio per tutti? Evidentemente no, se ti chiami Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese della Juventus, non convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Spal di ieri sera, ne ha approfittato per andare sulla neve con la fidanzata Georgina Rodriguez. Precisamente nella zona della val Vény, in Val d’Aosta, nei dintorni di Courmayeur. Peccato che andare dal Piemonte, dove si trova Ronaldo, alla Val d’Aosta sia vietato. Anzi, dato che entrambe le Regioni sono arancioni, in teoria sarebbe vietato anche uscire dal proprio comune. Ma pare che la cosa non sia un problema per CR7, che già in passato aveva violato le regole sulla quarantena per tornare in patria o ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ma le restrizioni anti Covid valgono proprio per tutti? Evidentemente no, se ti chiami Cristiano. Il campione portoghese della Juventus, non convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Spal di ieri sera, ne ha approfittato per andarecon la fidanzataRodriguez. Precisamente nella zona della val Vény, in Val, nei dintorni di Courmayeur. Peccato che andare dal Piemonte, dove si trova, alla Valsia. Anzi, dato che entrambe le Regioni sono arancioni, in teoria sarebbeanchedal proprio comune. Ma pare che la cosa non sia un problema per CR7, che già in passato aveva violato le regolequarantena per tornare in patria o ...

