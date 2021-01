F1, Mick Schumacher dopo i test con la Ferrari: “Darò il massimo con la Haas” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Negli ultimi due giorni dei test di Fiorano a salire a bordo della Ferrari del 2018 è stato Mick Schumacher. Il figlio d’arte è un pilota cresciuto nell’Academy di Maranello e nel 2021 farà il suo debutto in Formula 1 alla guida della Haas, avventura per la quale si definisce pronto e desideroso di far bene dopo aver vinto il Mondiale di F2: “È stato importante vedere che l’approccio e i risultati che abbiamo avuto siano stati così ricompensati e posso soltanto ringraziare la Ferrari Driver Academy per avermi dimostrato fiducia. La conquista del titolo è stata la conclusione perfetta di una stagione così particolare. Anche se sapevo che avrei corso in Formula 1, volevo assolutamente conquistare il titolo: è normale, no? Se corri, vuoi vincere. Non ho mai perso la ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Negli ultimi due giorni deidi Fiorano a salire a bordo delladel 2018 è stato. Il figlio d’arte è un pilota cresciuto nell’Academy di Maranello e nel 2021 farà il suo debutto in Formula 1 alla guida della, avventura per la quale si definisce pronto e desideroso di far beneaver vinto il Mondiale di F2: “È stato importante vedere che l’approccio e i risultati che abbiamo avuto siano stati così ricompensati e posso soltanto ringraziare laDriver Academy per avermi dimostrato fiducia. La conquista del titolo è stata la conclusione perfetta di una stagione così particolare. Anche se sapevo che avrei corso in Formula 1, volevo assolutamente conquistare il titolo: è normale, no? Se corri, vuoi vincere. Non ho mai perso la ...

