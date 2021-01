Vicenza-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vicenza-Venezia sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare i ter punti per tenersi distanti dalla zona più calda della classifica; i lagunari, dal canto loro, arrivano dalla vittoria contro il Cittadella e sono alla ricerca di continuità per sperare in un piazzamento playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di venerdì 29 gennaio; la diretta tv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la ventesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare i ter punti per tenersi distanti dalla zona più calda della classifica; i lagunari, dal canto loro, arrivano dalla vittoria contro il Cittadella e sono alla ricerca di continuità per sperare in un piazzamento playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di venerdì 29 gennaio; latv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece losarà su Dazn. SportFace.

