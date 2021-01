Prada Cup, American Magic è tornata come prima? “La barca è uguale, se non migliore” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mancano due giorni all’inizio della semifinale di Prada Cup tra Luna Rossa a American Magic. Gli italiani si presentano all’appuntamento dopo la tanto discussa sconfitta contro Ineos Uk, gli statunitensi sono invece reduci dalla corsa contro il tempo fatta per riparare lo scafo dopo la scuffia di dieci giorni fa. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro i britannici, chi riuscirà a vincere quattro regate potrà ancora sperare nella possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Ma Patriot è tornata come prima? L’equipaggio a stelle e strisce è riuscito a rimettere in sesto la barca come si aspettava? American Magic ha ripreso confidenza con l’acqua proprio oggi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mancano due giorni all’inizio della semifinale diCup tra Luna Rossa a. Gli italiani si presentano all’appuntamento dopo la tanto discussa sconfitta contro Ineos Uk, gli statunitensi sono invece reduci dalla corsa contro il tempo fatta per riparare lo scafo dopo la scuffia di dieci giorni fa. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro i britannici, chi riuscirà a vincere quattro regate potrà ancora sperare nella possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Ma Patriot è? L’equipaggio a stelle e strisce è riuscito a rimettere in sesto lasi aspettava?ha ripreso confidenza con l’acqua proprio oggi, ...

fenomenogabry : RT @OA_Sport: #PRADACUP American Magic torna in acqua e la sfida contro Luna Rossa si avvicina: gli statunitensi ringraziano i team concorr… - OA_Sport : #PRADACUP American Magic torna in acqua e la sfida contro Luna Rossa si avvicina: gli statunitensi ringraziano i te… - OA_Sport : #PRADACUP American Magic è tornata a navigare a -2 dalla sfida contro Luna Rossa. il #VIDEO del ritorno della barc… - OA_Sport : #PRADACUP Scopriamo tutti i numeri di American Magic nel Round Robin. Nessuna partenza vinta e grandissima difficol… - infoitsport : VIDEO American Magic rimessa a nuovo dopo la scuffia! Barca pronta per la semifinale di Prada Cup con Luna Rossa -