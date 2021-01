Influenza aviaria, nuovo focolaio in Italia: preoccupano i rischi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Scoperto in Emilia Romagna un focolaio di Influenza aviaria. Scattata la procedura di isolamento e sorveglianza per impedire che si diffonda. Torna a preoccupare l’Influenza aviaria. Nel mondo, da fine… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Scoperto in Emilia Romagna undi. Scattata la procedura di isolamento e sorveglianza per impedire che si diffonda. Torna a preoccupare l’. Nel mondo, da fine… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

fanpage : Casi di influenza aviaria H5N8 in provincia di Ravenna. - tinas48 : Casi di influenza aviaria H5N8 in un allevamento romagnolo: cosa sappiamo e quali sono i rischi - magicaGrmente22 : Focolaio di influenza aviaria a Lugo: Bonaccini firma le contromisure per evitarne la diffusione - news_ravenna : Focolaio di influenza aviaria a Lugo: Bonaccini firma le contromisure per evitarne la diffusione - Sax_Jabbering : RT @partigianovegan: Questi sono i rischi che producono gli allevamenti intensivi. #cambiamenu e scegli #vegan ! #GoVegan -