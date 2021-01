L'amore vince su tutto", sposati da 71 anni hanno sconfitto il Covid e non solo (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Lui 98 anni e lei 88 anni, marito e moglie da 71 anni, hanno superato brillantemente il coronavirus. E' la storia che arriva da Palazzo San Gervasio, centro della provincia di Potenza, raccontata dal nipote della coppia, Pasquale. "Nonostante i problemi di salute - racconta all'AGI il nipote Pasquale - entrambi hanno sconfitto questo maledetto virus, nonostante altri gravi problemi di salute". Lui, infatti è sordomuto da sempre ed è conosciuto da tutti in paese come "u' muparigghj", la moglie, invece, ha l'alzheimer in stato avanzato ormai da più di 15 anni. "La difficoltà di lottare contro il Covid" "I miei nonni - spiega il nipote - avevano contratto il covid dalla badante circa 50 giorni fa, destando in noi grande preoccupazione sia per i risvolti ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Lui 98e lei 88, marito e moglie da 71superato brillantemente il coronavirus. E' la storia che arriva da Palazzo San Gervasio, centro della provincia di Potenza, raccontata dal nipote della coppia, Pasquale. "Nonostante i problemi di salute - racconta all'AGI il nipote Pasquale - entrambiquesto maledetto virus, nonostante altri gravi problemi di salute". Lui, infatti è sordomuto da sempre ed è conosciuto da tutti in paese come "u' muparigghj", la moglie, invece, ha l'alzheimer in stato avanzato ormai da più di 15. "La difficoltà di lottare contro il Covid" "I miei nonni - spiega il nipote - avevano contratto il covid dalla badante circa 50 giorni fa, destando in noi grande preoccupazione sia per i risvolti ...

