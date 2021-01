Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) VIABILITA’ DEL 25 GENNAIOORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; RESTANDO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA ETERAMO; PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PISANA E-FIUMICINO, QUI PER LAVORI CON CARREGGIATA RIDOTTA; SULLA STESSA-FIUMICINO SEMPRE PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA VIALE ISACCO NEWTON E LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO ...