La Lazio verso la sfida di Coppa Italia con il Parma (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la favolosa vittoria nel derby contro la Roma, la Lazio è pronta a scendere di nuovo in campo. Stavolta dovrà affrontare il Parma, battuto appena due settimane fa in campionato, per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Biancocelesti che dovranno inoltre fare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Roma – Lazio, formazioni e dove vedere la diretta In vendita i biglietti per Lazio – Inter Ispezione a Formello. La situazione in casa Lazio La conferenza stampa di Simone Inzaghi pre Cagliari La Lazio presenta i suoi nuovi acquisti. Le dichiarazioni Tensione tra Lotito e Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Sampdoria Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la favolosa vittoria nel derby contro la Roma, laè pronta a scendere di nuovo in campo. Stavolta dovrà affrontare il, battuto appena due settimane fa in campionato, per gli Ottavi di Finale di. Biancocelesti che dovranno inoltre fare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Roma –, formazioni e dove vedere la diretta In vendita i biglietti per– Inter Ispezione a Formello. La situazione in casaLa conferenza stampa di Simone Inzaghi pre Cagliari Lapresenta i suoi nuovi acquisti. Le dichiarazioni Tensione tra Lotito e Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Sampdoria

Open_gol : Il Veneto non sa come andare avanti, la Lombardia è senza dosi per over 80 e malati cronici fino a marzo, l'Emilia… - mirkozocchi : @RaiSport @RaiDue @raisport mi chiedo come mai dopo che Bruno Giordano ha commentato la Roma martedì, oggi a commen… - CanaleSassuolo : Verso Lazio-Sassuolo: Boga e Maxime Lopez a rischio, si allenano a parte - AquilottoEddy : Da quel poco che seguo l'Eredivise l'#ADODenHaag col suo 4-3-3 potrebbe essere una buona scelta anche se sono penul… - IoNascoQui : VERSO LAZIO - PARMA DI COPPA ITALIA: ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI DI INZAGHI, OLTRE AGLI INDISPONIBILI LUIZ FELIPE,… -