"Mi sono innamorato di te…". Can Yaman e Diletta Leotta, l'attore esce allo scoperto. La dedica d'amore 'davanti a tutti' (Di martedì 19 gennaio 2021) Il gossip del momento è senza dubbio quello che vede protagonisti l'attore turco Can Yaman e la conduttrice Diletta Leotta. Dopo alcune voci sono spuntate fuori le foto che ritraggono i due 'piccioncini' impegnati in tenere effusioni, sguardi languidi, abbracci, sorrisi e anche un bacio. Ad immortalare i due, nell'albergo dove l'attore si trovava in attesa di girare uno spot pubblicitario e prima della firma per la nuova serie su Sandokan, sono stati i fotografi della rivista Chi. Inizialmente Can Yaman aveva preso una decisione piuttosto insolita di fronte ai rumors sulla sua relazione con Diletta Leotta. l'attore aveva infatti chiuso di punto in bianco il suo account Twitter, non prima di aver ...

