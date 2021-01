Covid Italia: oltre diecimila nuovi contagi, il tasso di positività cala al 4,1. Ma c’è un picco di decessi (603) (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 10.497 i contagi da Covid in Italia resi noti oggi, 19 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 603 morti. In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.400.598 persone e ne sono morte 83.157. Il tasso di positività è al 4,1% secondo quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi eseguiti sono 254.070, tra molecolari e antigenici rapidi. Sono 21.428 i dimessi/guariti in 24 ore che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 1.781.917. Sono 11.535 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid in Italia in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 10.497 idainresi noti oggi, 19 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 603 morti. In totale dall’inizio dell’emergenza sono stateate 2.400.598 persone e ne sono morte 83.157. Ildiè al 4,1% secondo quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione delo. I tamponi eseguiti sono 254.070, tra molecolari e antigenici rapidi. Sono 21.428 i dimessi/guariti in 24 ore che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 1.781.917. Sono 11.535 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone coninin ...

