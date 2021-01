2020 Game, il videogioco per rivivere in chiave ironica l’anno appena trascorso (Di martedì 19 gennaio 2021) 2020 Game è un videogioco indie che ci permette di rivivere gli eventi principali dell’anno appena concluso con un pizzico d’ironia. Per superare i periodo bui è necessario saper sdrammatizzare anche gli eventi più dolorosi e tragici della nostra vita. Si tratta di un meccanismo di difesa che ci permette di andare avanti e guardare con speranza al prossimo futuro. Proprio questo è l’intento con il quale Max Garkavyy, programmatore americano, si è dedicato negli ultimi 6 mesi alla creazione ed al perfezionamento di 2020 Game. Lo sviluppatore ha pensato che creare un videoGame in cui poter ripercorrere ciò che ci è accaduto nel 2020 fosse un modo divertente ed ironico per archiviare il periodo più ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 gennaio 2021)è unindie che ci permette digli eventi principali delconcluso con un pizzico d’ironia. Per superare i periodo bui è necessario saper sdrammatizzare anche gli eventi più dolorosi e tragici della nostra vita. Si tratta di un meccanismo di difesa che ci permette di andare avanti e guardare con speranza al prossimo futuro. Proprio questo è l’intento con il quale Max Garkavyy, programmatore americano, si è dedicato negli ultimi 6 mesi alla creazione ed al perfezionamento di. Lo sviluppatore ha pensato che creare un videoin cui poter ripercorrere ciò che ci è accaduto nelfosse un modo divertente ed ironico per archiviare il periodo più ...

