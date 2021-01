Inter-Juventus, il tackle di Vidal: “Il bacio allo stemma bianconero? Ecco tutta la verità” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arturo Vidal spiega il motivo che lo ha portato a baciare lo stemma della Juventus.VIDEO Inter-Juventus, il ko non preoccupa Pirlo: “Le nostre ambizioni non cambiano”Il centrocampista cileno durante il pre partita della sfida tra l'Inter e i bianconeri ha baciato la maglia di Giorgio Chiellini, un gesto che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. Il calciatore sudamericano ha però chiarito la sua posizione attraverso un post pubblicato su Instagram.VIDEO Inter-Juventus, Pirlo tra rimpianti e consapevolezze: “In campo con timori e paure. Nerazzurri? Quando non vai a pari livello…”"La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arturospiega il motivo che lo ha portato a baciare lodella.VIDEO, il ko non preoccupa Pirlo: “Le nostre ambizioni non cambiano”Il centrocampista cileno durante il pre partita della sfida tra l'e i bianconeri ha baciato la maglia di Giorgio Chiellini, un gesto che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. Il calciatore sudamericano ha però chiarito la sua posizione attraverso un post pubblicato su Instagram.VIDEO, Pirlo tra rimpianti e consapevolezze: “In campo con timori e paure. Nerazzurri? Quando non vai a pari livello…”"La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lodi un altra squadra. Ilè stata una dimostrazione di affetto per un ...

