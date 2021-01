Giroud vuole emulare Ibrahimovic: “Ho ancora fame. Pronto a dimostrare il mio valore e restare al vertice nel calcio” (Di domenica 17 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Mike'd Up Podcast, Olivier Giroud, attaccante del Chelsea e della Francia, ha parlato del suo desiderio di dimostrare che, nonostante l'età ormai avanzata, sia in grado di dare un importante contributo alla squadra. Il francese, spesso dato per partente dalla squadra di Londra, ha conferma la sua voglia di rimanere ai vertici del calcio europeo e mondiale. Proprio come... Zlatan Ibrahimovic.Giroud vuole emulare Ibrahimoviccaption id="attachment 994667" align="alignnone" width="1024" Giroud (getty images)/caption34 anni, ma la motivazione di sempre per restare al top. Giroud non ha alcuna intenzione di abbassare il proprio rendimento e, anzi, sa di essere importante e ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Mike'd Up Podcast, Olivier, attaccante del Chelsea e della Francia, ha parlato del suo desiderio diche, nonostante l'età ormai avanzata, sia in grado di dare un importante contributo alla squadra. Il francese, spesso dato per partente dalla squadra di Londra, ha conferma la sua voglia di rimanere ai vertici deleuropeo e mondiale. Proprio come... Zlatancaption id="attachment 994667" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption34 anni, ma la motivazione di sempre peral top.non ha alcuna intenzione di abbassare il proprio rendimento e, anzi, sa di essere importante e ...

Il calciatore, riporta Sky Sport, nonostante le dichiarazioni sulla sua permanenza a Londra, accetterebbe di lasciare il Chelsea a gennaio per trasferirsi in Italia, a patto che la Juventus metta sul ...

Calciomercato Juventus, per Scamacca il Sassuolo vuole obbligo di riscatto. Opzione Giroud

Durante i colloqui tra le parti, il club neroverde ha confermato che è disposto a far partire l’attaccante classe 1999 solo in prestito con obbligo di riscatto , rifiutando le prime soluzioni proposte ...

