“Me ne vado”. Terremoto a Uomini e Donne, prima la lite poi la fuga: in studio succede il finimondo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una stagione maledetta per Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi non riesce a trovare pace e perde uno dei suoi protagonisti. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno e motivata dal diretto interessato proprio in studio davanti a un pubblico incredulo e diviso a metà tra chi dimostra di capire le sue ragioni e chi invece lo invita a tornare sui suoi passi. Non riuscendo a trattenere le lacrime, ha detto: “No Maria, non me la sento. Vorrei andare via. Ho sempre fatto le cose con felicità di farle, adesso mi sento sottopressione. Mi sento giudicato, non la sto prendendo bene. Sono cose personali, di famiglia. Sto vivendo male da un po’ e quindi preferisco andare a casa. Non sto bene, non sto bene qua”. Per la De Filippi un colpo bassissimo che arriva dopo la batosta rimediata, l’ennesima, da Gemma Galgani. Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una stagione maledetta per. Il programma di Maria De Filippi non riesce a trovare pace e perde uno dei suoi protagonisti. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno e motivata dal diretto interessato proprio indavanti a un pubblico incredulo e diviso a metà tra chi dimostra di capire le sue ragioni e chi invece lo invita a tornare sui suoi passi. Non riuscendo a trattenere le lacrime, ha detto: “No Maria, non me la sento. Vorrei andare via. Ho sempre fatto le cose con felicità di farle, adesso mi sento sottopressione. Mi sento giudicato, non la sto prendendo bene. Sono cose personali, di famiglia. Sto vivendo male da un po’ e quindi preferisco andare a casa. Non sto bene, non sto bene qua”. Per la De Filippi un colpo bassissimo che arriva dopo la batosta rimediata, l’ennesima, da Gemma Galgani. Continua ...

jalilabog : oh no oh no oh nono vado a nascondermi pre terremoto - castmyvida : @FALLINGVH Io stamattina vado sulle tendenze vedo Chile e penso'Oddio un terremoto,colpo di stato,approvazione legg… - nutellabiscuiZ : @AlexNick2000 No, da quando c’è stato il terremoto ho paura a stare al buio più totale, si ho 24 anni e vado per i 25 -

Ultime Notizie dalla rete : vado Terremoto Nella Croazia ferita. “Per noi è un’altra guerra. Ricostruiremo ancora” La Repubblica Epidemie, calamità naturali, incidenti: ecco il piano regionale per la gestione delle emergenze

Bologna - Un’epidemia che colpisce gli uomini o gli animali. Un terremoto o qualsiasi altra calamità naturale. Un incidente causato da sostanze chimiche o ...

Sanità: dai terremoti alle epidemie, alle calamità naturali, ecco il Piano per la gestione delle emergenze/urgenze dell’Emilia-Romagna

Un’epidemia che colpisce gli uomini o gli animali. Un terremoto o qualsiasi altra calamità naturale. Un incidente causato da sostanze chimiche o legato ad attività di trasporto. Emergenze che vanno af ...

Bologna - Un’epidemia che colpisce gli uomini o gli animali. Un terremoto o qualsiasi altra calamità naturale. Un incidente causato da sostanze chimiche o ...Un’epidemia che colpisce gli uomini o gli animali. Un terremoto o qualsiasi altra calamità naturale. Un incidente causato da sostanze chimiche o legato ad attività di trasporto. Emergenze che vanno af ...