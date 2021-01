Cosa sappiamo di ItsArt, la società che dovrà realizzare la “Netflix della cultura italiana” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il nome e il logo sono stati svelati solo da qualche giorno. Ma hanno già sollevato non poche perplessità su ItsArt, la società nata per realizzare quella che il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha pomposamente definito “la Netflix della cultura italiana”. QualCosa di più sulla struttura e sul funzionamento della spa, partecipata al 51% da Cassa depositi e prestiti (Cdp), la cassaforte incaricata di amministrare il risparmio postale e controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze, e al 49% Chili tv, che si occupa di distribuzione di audiovisivi, emerge dai primi documenti depositati in Camera di commercio. Sede a Milano, in via Ambrogio Figino 16 (zona viale Certosa, quadrante nord-ovest), ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il nome e il logo sono stati svelati solo da qualche giorno. Ma hanno già sollevato non poche perplessità su, lanata perquella che il ministro dei Benili, Dario Franceschini, ha pomposamente definito “la”. Qualdi più sulla struttura e sul funzionamentospa, partecipata al 51% da Cassa depositi e prestiti (Cdp), la cassaforte incaricata di amministrare il risparmio postale e controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze, e al 49% Chili tv, che si occupa di distribuzione di audiovisivi, emerge dai primi documenti depositati in Camera di commercio. Sede a Milano, in via Ambrogio Figino 16 (zona viale Certosa, quadrante nord-ovest), ...

juventusfc : ?? @2DaniLuiz ai microfoni di @JuventusTv: «Il Milan è in testa alla classifica, ha giocatori forti. E' una squadra… - Anna97076950 : @donchi06 Si lui ?? siamo sempre brava a far diventare una pulce un Leone, evitare di ritornare su queste notizie gi… - Aldebaran_4 : @ChezLudo @KelleddaMurgia @marioricciard18 E lo sappiamo! Soprattutto la Murgia, che fa tanto la femminista, cosa a… - lizz435 : @Biab17393718 @regole_senza @noemi29223769 @elisicci Ma perché stavano parlando di ciò ? Di cosa doveva giustificar… - raffaeleleone14 : @onnivoritaliani @chetempochefa @RaiTre @RobertoBurioni @fabfazio che non possiamo prevedere con certezza che effic… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Cosa sappiamo sugli effetti a lungo termine del covid - Pascale Santi Internazionale Napoli-Empoli, Lozano trascinatore e Rrahmani sa scacciare i fantasmi

Il Napoli sbanda, ma anche stavolta, come successo già a Udine in campionato, non deraglia. Perché gli azzurri possono contare su un Lozano formato Champions, che nel primo ...

Le lettere. Caro Moravia vieni a dirigere Repubblica con me

So benissimo (e tu me lo hai ripetuto ieri con molta chiarezza ... 2) Tu dovresti essere, secondo me, l’editorialista “principe”. Ieri mi hai detto una cosa che mi ha colpito: la Repubblica – mi hai ...

Il Napoli sbanda, ma anche stavolta, come successo già a Udine in campionato, non deraglia. Perché gli azzurri possono contare su un Lozano formato Champions, che nel primo ...So benissimo (e tu me lo hai ripetuto ieri con molta chiarezza ... 2) Tu dovresti essere, secondo me, l’editorialista “principe”. Ieri mi hai detto una cosa che mi ha colpito: la Repubblica – mi hai ...