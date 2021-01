Ultime Notizie Roma del 13-01-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno emergenza coronavirus fine primo piano arriverebbero venerdì le ordinanze del ministro Roberto Speranza con le 9 classificazioni delle regioni per fasce di Rischio Secondo l’ultimo monitoraggio 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio 8 a rischio moderato di cui due in progressione aritmetica alto è una sola regione a rischio basso epidemia nuovamente una fase espansiva ha detto speranza alla camera il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 Aprile lo stato di emergenza nuovo dpcm sarà confermato il divieto di spostamento anche in zona gialla di asporto dopo le 18 dai bar di ministro conferma che il governo vuole creare una quarta aria Bianca solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti RT sotto uno Intanto le terapie Intensive occupate ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno emergenza coronavirus fine primo piano arriverebbero venerdì le ordinanze del ministro Roberto Speranza con le 9 classificazioni delle regioni per fasce di Rischio Secondo l’ultimo monitoraggio 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio 8 a rischio moderato di cui due in progressione aritmetica alto è una sola regione a rischio basso epidemia nuovamente una fase espansiva ha detto speranza alla camera il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 Aprile lo stato di emergenza nuovo dpcm sarà confermato il divieto di spostamento anche in zona gialla di asporto dopo le 18 dai bar di ministro conferma che il governo vuole creare una quarta aria Bianca solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti RT sotto uno Intanto le terapie Intensive occupate ...

