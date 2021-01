Can Yaman, assembramento delle sue fan a Roma: polemica e multa da 400 euro per lui (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È l'attore del momento, ha un flirt con Diletta Leotta e nelle scorse ore è finito al centro di un caso di cronaca. Perché da quando gli assembramenti sono vietati a causa del coronavirus è di cronaca che si tratta. L'attore Can Yaman è stato multato e dovrà pagare 400 euro perché davanti all'albergo di Roma nel quale si trovava per girare uno spot c'è stato un assembramento.Centinaia di fans si sono riversate vicino a Piazza di Spagna per lui e lo hanno atteso per ore. Tutti uno vicini l'una all'altro in un momento nel quale stare a distanza è la prima regola per evitare i contagi. L'attore non ha voluto deludere le sue ammiratrici e si è fermato a fare le foto. Così è arrivata per lui la multa per aver trasgredito le regole. Le critiche si sono sprecate.Con l'entourage dell'albergo ... Leggi su golssip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È l'attore del momento, ha un flirt con Diletta Leotta e nelle scorse ore è finito al centro di un caso di cronaca. Perché da quando gli assembramenti sono vietati a causa del coronavirus è di cronaca che si tratta. L'attore Canè statoto e dovrà pagare 400perché davanti all'albergo dinel quale si trovava per girare uno spot c'è stato un.Centinaia di fans si sono riversate vicino a Piazza di Spagna per lui e lo hanno atteso per ore. Tutti uno vicini l'una all'altro in un momento nel quale stare a distanza è la prima regola per evitare i contagi. L'attore non ha voluto deludere le sue ammiratrici e si è fermato a fare le foto. Così è arrivata per lui laper aver trasgredito le regole. Le critiche si sono sprecate.Con l'entourage dell'albergo ...

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Carisma, muscoli e gentilezza: Can Yaman e Regé-Jean Page riscrivono il fascino maschile - Corriere : Chi è Can Yaman, l’attore turco nuovo Re Mida dello spettacolo: dagli studi in legge ... - lanoiachescrive : ma in che senso Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme pronto centodiciotto - AmicoNatalina : @canyamanitalian @canyaman1989 BUONA GIORNATA HA TE CAN YAMAN E ALLA TUA FAMIGLIA SEI MERAVIGLISO E FANTASTICO SPEC… -