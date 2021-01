Speranza teme la variante inglese del Covid, l’Italia rimane con la guardia alta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Ministro Speranza non può accettare che il Paese abbassi la guardia, la variante inglese del Covid è al centro delle preoccupazioni del dicastero della sanità. Roberto Speranza assembramenti (Facebook)Nell’intervista di ieri a Che Tempo Che Fa Roberto Speranza ha fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte rispetto all’epidemia, tanto più dopo queste feste di Natale. «C’è una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi Ue ma nei giorni precedenti al Natale c’è stata una fase di rilassamento anche se durante le feste abbiamo assunto misure robuste», ha spiegato il ministro. Poi il rappresentante di LeU ha parlato dei vaccini, i sottolineando che non sarà necessario per ora l’obbligo vaccinale. “«Valuteremo i numeri nei prossimi ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Ministronon può accettare che il Paese abbassi la, ladelè al centro delle preoccupazioni del dicastero della sanità. Robertoassembramenti (Facebook)Nell’intervista di ieri a Che Tempo Che Fa Robertoha fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte rispetto all’epidemia, tanto più dopo queste feste di Natale. «C’è una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi Ue ma nei giorni precedenti al Natale c’è stata una fase di rilassamento anche se durante le feste abbiamo assunto misure robuste», ha spiegato il ministro. Poi il rappresentante di LeU ha parlato dei vaccini, i sottolineando che non sarà necessario per ora l’obbligo vaccinale. “«Valuteremo i numeri nei prossimi ...

