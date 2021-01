Ricercato a Torino | finisce in carcere a Marcianise a causa di una caduta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di Revoca di Decreto di Sospensione dell’Ordine di Carcerazione con contestuale ripristino dell’Ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, nei confronti di A.R., cittadino straniero privo di permesso di soggiorno. Nella serata del 10 gennaio 2021, alle ore 21:55, personale Volante del Commissariato di, nel transitare in via San Pasquale notava due persone in strada, una barcollante e con una vistosa ferita alla testa, riconosciuti poi in A.R. privo di permesso di soggiorno e suo fratello A.E. M., cittadini di nazionalità marocchina. Gli agenti, nella circostanza, apprendevano che A.R. nel transitare ubriaco a bordo di una bici, perdeva il controllo rovinando a terra e procurandosi delle ferite. Pertanto, ...