mayabug2 : Antartide, la buona notizia: «Il buco dell'ozono record si è chiuso dopo oltre 40 anni» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Antartide, la buona notizia: «Il buco dell'ozono record si è chiuso dopo oltre 40 anni» - leggoit : Antartide, la buona notizia: «Il buco dell'ozono record si è chiuso dopo oltre 40 anni» - Centwa : RT @NealaAntinori: Si è chiuso il buco dell'ozono in Antartide. Una piccola buona notizia ?????????????? - CarriaggioM : RT @NealaAntinori: Si è chiuso il buco dell'ozono in Antartide. Una piccola buona notizia ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Antartide buona

Corriere Adriatico

Una buona notizia per l'ambiente: si è chiuso il buco dell'ozono sopra l'Antartide, che dopo una crescita lenta ma costante, durata 40 anni, tra i mesi di agosto ...Brutta disavventura per il dottor Alberto Razeto, responsabile medico della spedizione scientifica internazionale in Antartide dove aveva portato e indossato la mascherina griffata "MarinaDiBorghetto" ...