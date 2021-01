Joao Pedro: “Sentiamo la pressione, il Benevento ne ha approfittato” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCagliari – Il suo gol aveva lasciato presagire un pomeriggio diverso ai tifosi del Cagliari, ma alla fine non ha fruttato alcun punto. Joao Pedro ha commentato con amarezza la sconfitta contro il Benevento ai microfoni di Sky Sport: Situazione – “E’ un momento complicato, la classifica inizia a dare fastidio. E’ difficile ragionare su questa situazione, abbiamo pagato alcuni momenti di black out. La serie A è un campionato troppo competitivo per permettersi certe distrazioni, proviamo a stare uniti e a migliorare” Black out – “Ci sta mancando la continuità. Inizia a pesare l’assenza di risultati, sappiamo quanto stiamo crescendo come squadra, ci sono quei momenti in cui non riusciamo ad essere lucidi e dobbiamo stringere i denti. I momenti di difficoltà arrivano sempre, c’è tanto da giocare ma speriamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCagliari – Il suo gol aveva lasciato presagire un pomeriggio diverso ai tifosi del Cagliari, ma alla fine non ha fruttato alcun punto.ha commentato con amarezza la sconfitta contro ilai microfoni di Sky Sport: Situazione – “E’ un momento complicato, la classifica inizia a dare fastidio. E’ difficile ragionare su questa situazione, abbiamo pagato alcuni momenti di black out. La serie A è un campionato troppo competitivo per permettersi certe distrazioni, proviamo a stare uniti e a migliorare” Black out – “Ci sta mancando la continuità. Inizia a pesare l’assenza di risultati, sappiamo quanto stiamo crescendo come squadra, ci sono quei momenti in cui non riusciamo ad essere lucidi e dobbiamo stringere i denti. I momenti di difficoltà arrivano sempre, c’è tanto da giocare ma speriamo ...

