Crisi di governo, "Conte perde in ogni caso". Bomba Dagospia, uno scenario estremo: ecco chi sarà il "premier di Mattarella" (Di martedì 5 gennaio 2021) A questo punto Giuseppe Conte deve scegliere se cadere da premier in carica o premier dimissionato. Secondo Dagospia, alla luce delle trattative delle ultime ore all'ombra di Palazzo Chigi non restano che tre scenari. Se Conte cederà su tutti i fronti a Matteo Renzi (ipotesi al momento più probabile) su Recovery Plan, delega dei servizi segreti e Mes sanitario, a quel punto il leader di Italia Viva potrà decidere in tutta calma se acContentarsi e confermare Conte, di fatto trasformato in "premier debolissimo, alla mercé di Zinga e Di Maio" (oltre che dello stesso Renzi, ovviamente), oppure infierire e cercare di ottenere il massimo possibile. Quale? Far cadere questo governo, per andare verso un Conte Ter che sarebbe, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) A questo punto Giuseppedeve scegliere se cadere dain carica odimissionato. Secondo, alla luce delle trattative delle ultime ore all'ombra di Palazzo Chigi non restano che tre scenari. Secederà su tutti i fronti a Matteo Renzi (ipotesi al momento più probabile) su Recovery Plan, delega dei servizi segreti e Mes sanitario, a quel punto il leader di Italia Viva potrà decidere in tutta calma se acntarsi e confermare, di fatto trasformato in "debolissimo, alla mercé di Zinga e Di Maio" (oltre che dello stesso Renzi, ovviamente), oppure infierire e cercare di ottenere il massimo possibile. Quale? Far cadere questo, per andare verso unTer che sarebbe, ...

