Maltempo a Roma e in tutto il Lazio: in arrivo nevicate, temporali e forti raffiche di vento (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua l'allerta meteo nel Lazio. Dalle prime ore di domani, martedì 5 gennaio, e per le successive 24-30 ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso meteo. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ma non solo: anche nevicate a quote mediamente superiori ai 700-900 metri, specie sui settori orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati. E' allerta gialla idraulica e idrogeologica su tutte le zone del Lazio. E' allerta gialla per rischio neve sulle zone C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri).

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Roma Maltempo, a Roma nord esonda torrente: oltre 100 interventi in città. La neve circonda la Capitale RomaToday METEO ROMA Le previsioni per il 5 gennaio

Le previsioni meteo per domani nella Capitale. Precipitazioni,temperature e venti. Domani maltempo sulla Capitale: per il 5 gennaio è infatti prevista pioggia per tutta la giornata. Le temperature osc ...

Alberone, al via il taglio dei pini su via Appia Nuova: traffico deviato

Chiusa via Appia Nuova all'altezza dell'ex multisala e traffico deviato su strade circostanti. Assessore Basile (Mun7): "Il Comune prevede taglio d'una trentina di pini" ...

