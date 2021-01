Ghali a Danza Con Me recita per i diritti civili e fa ballare Roberto Bolle con un medley: ecco i brani (Di sabato 2 gennaio 2021) Ghali a Danza Con Me viene salutato da Roberto Bolle come farebbero due rapper che si incontrano nel locale più chic e degno di uno status symbol. La voce di Barcellona arriva al Teatro la Scala di Milano per salutare il nuovo anno insieme a Vasco Rossi e Diodato, e il suo show non sarà solamente la celebrazione della sua carriera con l’accompagnamento di una coreografia degna di nota. Ghali a Danza Con Me vuole iniziare il nuovo anno ribadendo il suo sostegno alla lotta per i diritti civili. Lo ha fatto in passato, quando ha chiesto al mondo intero di non confondere la fede musulmana con il terrorismo e decide di farlo anche nello show di Roberto Bolle. Prima di esibirsi con un medley, la voce ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 gennaio 2021)Con Me viene salutato dacome farebbero due rapper che si incontrano nel locale più chic e degno di uno status symbol. La voce di Barcellona arriva al Teatro la Scala di Milano per salutare il nuovo anno insieme a Vasco Rossi e Diodato, e il suo show non sarà solamente la celebrazione della sua carriera con l’accompagnamento di una coreografia degna di nota.Con Me vuole iniziare il nuovo anno ribadendo il suo sostegno alla lotta per i. Lo ha fatto in passato, quando ha chiesto al mondo intero di non confondere la fede musulmana con il terrorismo e decide di farlo anche nello show di. Prima di esibirsi con un, la voce ...

