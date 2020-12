Traffico Roma del 29-12-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre sulla Cassia Ci sono rallentamenti tra il bivio con la Braccianese la Giustiniana sulla Salaria un incidente avvenuto all’altezza di via della Marcigliana è causa di rallentamenti Ci troviamo nella zona di Settebagni un altro incidente e segnalato alla polizia locale al Tuscolano in piazza Santa Maria Ausiliatrice in corrispondenza di via Evandro raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni al centro ci sono quelle in piazza Adriana in direzione di Trastevere si tratta di lavori Poi perAbbiamo codilungo via di Boccea 3 a via di Valcannuta la circonvallazione Cornelia incolonnamenti poi per lavori sulla Casilina tra via di Torrenova ...