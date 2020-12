Firenze: bosco della memoria per le vittime del Covid (Di martedì 29 dicembre 2020) A perenne ricordo, anche per le future generazioni, e’ stata apposta una targa commemorativa ‘In memoria delle vittime della pandemia a Firenze 31.12.2020? Leggi su firenzepost (Di martedì 29 dicembre 2020) A perenne ricordo, anche per le future generazioni, e’ stata apposta una targa commemorativa ‘Indellepandemia a31.12.2020?

Un bosco di 525 cipressi e ulivi in ricordo delle vittime di Covid a Firenze. È il bosco della memoria, riferisce il Comune di Firenze, per esprimere la vicinanza della città alle famiglie di coloro c ...

