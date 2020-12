Perché Allegri non piace alle big d’Europa (ma all’Inter sì) (Di domenica 27 dicembre 2020) Massimiliano allegri ancora senza panchina: libero da più di un anno, non piace alle big d’Europa, resta l’ipotesi Inter Massimiliano allegri senza panchina. Il nome dell’allenatore toscano continua ad essere accostato a tutte le big d’Europa che vedono la panchina traballante, ma alla fine la scelta cade sempre su qualcun altro. Da quando ha lasciato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 dicembre 2020) Massimilianoancora senza panchina: libero da più di un anno, nonbig, resta l’ipotesi Inter Massimilianosenza panchina. Il nome dell’natore toscano continua ad essere accostato a tutte le bigche vedono la panchina traballante, ma alla fine la scelta cade sempre su qualcun altro. Da quando ha lasciato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Lo dico ora: le colpe minori sono di #Pirlo. Ingaggiato perchè #Agnelli e #Paratici, dopo aver scassato i bilanci c… - Ares5_5 : @duppli @tackleduro Quindi Allegri ha vinto in Italia perché non è stato espulso Pjanic? Ahahahahha Secondo me tu… - Marcolpgc : @chefoss È il solito discorso, c'è chi gode di buona stampa perchè ha amici nelle redazioni come Pirlo e Allegri e chi no. - GabDiT_14 : @skyistillblue Ma perché uno dovrebbe mai schifare Allegri? - ilmioamoreunapa : @filippo1176 @ZZiliani Ambiguo perché? Se ho la squadra più forte per la competizione che mi interessa vince lo pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Allegri Prandelli: “La classifica pesa nella testa dei giocatori. Il gol di Milenkovic deve cambiare il vento” Viola News