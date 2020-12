Gran Bretagna attende il via libera: vaccino AstraZeneca efficace (Di domenica 27 dicembre 2020) Durante i mesi scorsi, sono state avviate le fasi di sperimentazione dei tanto attesi vaccini anti-Covid, mentre la malattia continuava a mietere vittime e il mondo era inerme ad assistervi. Ci è stata offerta una panoramica sugli studi clinici dei vari vaccini in preparazione e quelli con la percentuale di efficacia più alta sono: il Pfizer, il Moderna e l’AstraZeneca. Anche il vaccino AstaZeneca è efficace Dopo il Pfizer, anche il vaccino AstraZeneca è in dirittura d’arrivo e, a tal riguardo, si è espresso il CEO della Multinazionale Farmaceutica, Pascal Soriot, definendolo “una formula vincente contro il Covid”. Il quotidiano Britannico Sunday Times riporta le sue parole: “I nuovi dati che verranno pubblicati mostreranno che il vaccino garantisce una protezione del 95% dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Durante i mesi scorsi, sono state avviate le fasi di sperimentazione dei tanto attesi vaccini anti-Covid, mentre la malattia continuava a mietere vittime e il mondo era inerme ad assistervi. Ci è stata offerta una panoramica sugli studi clinici dei vari vaccini in preparazione e quelli con la percentuale di efficacia più alta sono: il Pfizer, il Moderna e l’. Anche ilAstaZeneca èDopo il Pfizer, anche ilè in dirittura d’arrivo e, a tal riguardo, si è espresso il CEO della Multinazionale Farmaceutica, Pascal Soriot, definendolo “una formula vincente contro il Covid”. Il quotidiano Britannico Sunday Times riporta le sue parole: “I nuovi dati che verranno pubblicati mostreranno che ilgarantisce una protezione del 95% dei ...

