Montecassiano Sorprende il ladro | morta Rosina Cassetti

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tragedia nelle Marche.(78 anni) è stata trovatain casa dopo una rapina, forse colta da un malore dopo aver sorpreso il. La disgrazia è avvenuta alla vigilia di Natale in una villetta di(Macerata). Un uomo vestito di nero e con un cappellino calato sul volto sarebbe entrato in casa e avrebbe chiuso il marito diin bagno e legato e preso a schiaffi la figlia, che abita con la coppia. La procura indaga con l’ipotesi di omicidio. Si ipotizza una rapina finita male ma i Carabinieri non escludono al momento alcuna pista. Secondo gli inquirenti, non si esclude nessuna ipotesi, tenendo conto che si tratta di una morte “non naturale”, dovuta probabilmente ad asfissia o soffocamento. Il medico legale ha esaminato la ...