Nuoto, Elena Di Liddo ufficialmente positiva al Covid-19: Martina Carraro e Benedetta Pilato in isolamento preventivo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Novità poco gradite arrivano dal mondo del Nuoto italiano. Nella serata di ieri la voce che circolava su una possibile positività di Elena Di Liddo al Covid-19, atleta di riferimento della farfalla italiana, sono state purtroppo confermate. L'atleta pugliese del Circolo Canottieri Aniene, che ha preso parte agli Assoluti invernali di Nuoto andati in scena a Riccione dal 17 al 19 dicembre, è risultata positiva al tampone molecolare a cui si è sottoposta. Una situazione molto delicata dal momento che si temono conseguenze relativamente ad altri contagi da parte di altri atleti. In maniera particolare, Martina Carraro e Benedetta Pilato, che hanno condiviso con Elena spazi comuni nello stesso hotel, ...

