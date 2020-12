Follia da shopping, assembramenti record in tutta Italia (Di sabato 19 dicembre 2020) A Roma chiusa via del Corso per far defluire i pedoni, a Milano code sui marciapiedi e metropolitane stracolme Leggi su repubblica (Di sabato 19 dicembre 2020) A Roma chiusa via del Corso per far defluire i pedoni, a Milano code sui marciapiedi e metropolitane stracolme

Natale, ultimo fine settimana "libero" prima della zona rossa-arancio: continua l'esodo | Controlli nelle vie dello shopping

Si calcola che circa un milione di cittadini lascerà le abituali dimore per raggiungere seconde case o parenti lontani. Il record di partenze si registra in Veneto ...

