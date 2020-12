La secchiata di Tina Cipollari a Gemma Galgani: dalla bottiglia alla doccia fredda (Di giovedì 17 dicembre 2020) Certo che Gemma Galgani deve avere un riscontro di quelli davvero notevoli per subire tutto quello che accade nello studio di Uomini e Donne. Oggi certo è stato eclatante con la secchiata arrivata da Tina Cipollari ma negli ultimi anni, offese e paroloni, avrebbero fatto scappare a gambe levate chiunque; e invece Gemma a Roma, pensate, ci si è anche trasferita ormai da marzo scorso lasciando la sua casa a Torino e le sue amicizie. Evidentemente quella sedia rossa a centro studio vale davvero tutto questo. E se pensate di leggere parole indignate su queste pagine, visto che una signora di 70 anni ha ricevuto una secchiata d’acqua in testa, bhè questa volta non troverete questo genere di commento. Per un semplice motivo: Gemma sa tutto quello a cui va ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 dicembre 2020) Certo chedeve avere un riscontro di quelli davvero notevoli per subire tutto quello che accade nello studio di Uomini e Donne. Oggi certo è stato eclatante con laarrivata dama negli ultimi anni, offese e paroloni, avrebbero fatto scappare a gambe levate chiunque; e invecea Roma, pensate, ci si è anche trasferita ormai da marzo scorso lasciando la sua casa a Torino e le sue amicizie. Evidentemente quella sedia rossa a centro studio vale davvero tutto questo. E se pensate di leggere parole indignate su queste pagine, visto che una signora di 70 anni ha ricevuto unad’acqua in testa, bhè questa volta non troverete questo genere di commento. Per un semplice motivo:sa tutto quello a cui va ...

Alessio86885710 : @trash_italiano Peccato che non hanno inquadrato la secchiata di Tina a Gemma come l'ultima volta ??. Quello sarebbe… - Giuliamanti : Gemma la minaccia scherzosamente con 200 ml d’acqua. Tina dice che Gemma è pazza, che è fuori di testa e che non s… - minidadi84 : Ma io voglio vedere la scena della secchiata di Tina a Gemma subito!!!!! #uominiedonne - Djesybig : RT @cordismei: Nooo! Hanno tagliato la scena dell'arrivo di Tina e della secchiata! ?????? #uominiedonne - cordismei : Nooo! Hanno tagliato la scena dell'arrivo di Tina e della secchiata! ?????? #uominiedonne -